تيتي يتحدى ميسي قبل كوبا أمريكا

أعلن تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تحدي الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو من العام الحالي.

وقال تيتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية عقب إجراء قرعة البطولة: "أريد ميسي أفضل رياضي أن يشارك في كوبا أمريكا، وأن يأتي للبرازيل".

وكان ميسي ابتعد عن المشاركة مع منتخب الأرجنتين، عقب بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وأضاف: "أكرر الفريق الجيد الذي يفوز بالبطولات يجب عليه الانتصار على أقوى المنافسين، لذلك نتوقع أن يأتي نيمار، ميسي، سانشيز، وسواريز بالإضافة إلى جيريرو".

وتابع: "أكن كل الاحترام إلى جيريرو، وهو يعلم ذلك، أريده أن يكون حاضرًا، سنكون فقط خصوم ولسنا أعداء".

وقاد تيتي فريق كورينثيانز للتتويج بلقب الدوري البرازيلي في 2012 مع مهاجم منتخب بيرو جيريرو.

وفي تصريحات أبرزتها شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، قال تيتي: "إذا أخذنا بالترتيب فنحن لسنا أفضل فريق، نحن نعلم ذلك، لكن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في المباريات، أما على مستوى المنافسين فنظريا بيرو أصعب من فنزويلا وبوليفيا".

وأكمل: "واجهنا الأرجنتين، أوروجواي، وكنا قريبين من مواجهة كولومبيا، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، لا نزال نملك فرصة إعادة مداورة اللاعبين من بطولة إلى أخرى للحصول على التشكيلة الأفضل".

وأردف: "لدي رحلة في أوروبا لمتابعة اللاعبين عن قرب، سأذهب إلى باريس، برشلونة، وريال مدريد بالإضافة إلى ليفربول، وسأتحدث مع اللاعبين".

وعن إصابة نيمار دا سيلفا، علق تيتي: "سوف يخضع اللاعب لتشخيص جديد، لكن ليس لدي أي تفاصيل، أتطلع إلى رد إيجابي بشأن إصابته، بالطبع أنا قلق بسبب إصابة أحد أفضل اللاعبين، وسوف أسافر نهاية الأسبوع إلى باريس لمتابعة الحالة عن قرب".

وأوضح مدرب المنتخب البرازيلي أنه سيخوض مباراتين وديتين قبل البطولة إحداهما على ملعب ماراكانا، لكن لم يتحدد المنافسين بعد.

وأقيمت قرعة كوبا أمريكا، مساء أمس الخميس، في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث سيواجه منتخب راقصي السامبا، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبات بوليفيا وفنزويلا وبيرو، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بينما سيصطدم منتخب الأرجنتين، في المجموعة الثانية، بنظيره الكولومبي، بجانب منتخبي باراجواي وقطر.