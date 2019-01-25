شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد في اختبار صعب أمام أرسنال بربع نهائي كأس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض نادي مانشستر يونايتد إختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى في العاشرة مساء اليوم بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحجز أرسنال مقعده في الدور الرابع بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تفوق على بلاكبول بثلاثية نظيفة، بينما تغلب مانشستر يونايتد على ريدينج بهدفين دون مقابل.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم فالفريق اللندني بقيادة أوناي إيمري يسعى لمواصلة المنافسة على حصد اللقب في ظل إبتعاده عن المنافسة على التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" بجانب الخروج من مسابقة كأس الرابطة ضد توتنهام.

فى حين يتطلع مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته مع مديره الفني المؤقت سولشاير الذي قاد الفريق لتحقيق 7 انتصارات متتالية بواقع 6 انتصارات بمسابقة الدوري وانتصار وحيد في الكأس ليكون أول مدرب في تاريخ النادي يتمكن من تحقيق الفوز في أول 6 مباريات مع الفريق بمسابقة "البريميرليج".

أرسنال يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 13 لقباً، متفوقاً بفارق وحيد على مانشستر يونايتد، فيما انتهت أخر مواجهة جمعت بين الفريقين بالتعادل الايجابي 2/2 والتي أقيمت بملعب "أولد ترافورد" في ديسمبر الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويفتقد أرسنال في مباراة اليوم لجهود هيكتور بيليرين وداني ويلباك وروب هولدينج بسبب الاصابة، بينما يغيب الثنائي مروان فيلايني، وماركوس روخو عن مانشستر يونايتد.