شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُغلق ملف صفقات الشتاء بعد ضم 7 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي الاكتفاء بما تم إبرامه من صفقات خلال الميركاتو الشتوى الجاري، حيث تم أبلغ المدير الفني للفريق كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة لملف التعاقدات وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بعدم حاجة الجهاز لصفقات جديدة، إلا إذا حدث أمر طارئ خلال الساعات القادمة، قبل غلق باب القيد رسمياً بنهاية شهر يناير الجاري ، ويأتي قرار لاسارتي بعدما ضم الأهلى 7 صفقات جديدة فى الميركاتو الجاري ، هم : رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود وحيد ومحمد محمود وياسر إبراهيم والأنجولى جيرالدو وحمدى فتحى، وهى الصفقات التى كلفت الخزينة الحمراء ما يقارب الـ200 مليون جنيه.

فى الوقت الذى استقر لاسارتي على قيد الثنائي رامي ربيعة وعمرو جمال في قائمة الفريق المحلية، بعد ظهورهما بمستوى طيب خلال تدريبات الفريق الفترة الماضية، فى الوقت الذى يحتاج لاسارتي لخدماتهما فى ظل النقص الحاد بمراكزهما،وكان الاهلي قد قام بقيد عمرو جمال في قائمة الانتظار مع بداية الموسم لعدم الجاهزية الفنية فيما حالت الإصابة دون قيد رامي ربيعة في الصيف الماضي، ليستقر الجهاز الفني في النهاية على قيد الثنائي محلياً تمهيداً للإستعانة بهما.