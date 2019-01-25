نور الشربينى تتوج باللقب الثالث فى بطولة جى بى مورجان للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت نور الشربينى، لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الثانية عالميا، بلقب بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة نيويورك الأمريكية، بنسختها رقم 19.
وفازت نور الشربيني على رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 38 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-8, 11-8
وتعد هذه المرة الثالثة التى تتوج فيها الشربيني بلقب بطولة الأبطال، حيث فازت بها لاعبة سبورتينج أعوام 2016، 2018 وأخيراً 2019.
وتعد بطولة جي بي مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش أول بطولة تصنف بفئة البلاتينيوم بالعام الجاري حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار للرجال والسيدات.
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