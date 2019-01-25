"كاف" يعتمد ستاد المكس ضمن ملاعب كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" استاد المكس بالإسكندرية ضمن الملاعب الأساسية التى تستضيف بطولة أمم افريقيا الصيف المقبل، ليصبح عدد الملاعب الرسمية 7 ملاعب هى استاد القاهرة والسلام والاسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس بجانب المكس.
وتسبب هذا القرار فى حالة من اللغط حول مصير استاد الاسماعيلية وإمكانية استضافته لمباريات فى البطولة المقبلة، خاصة بعد احداث مباراة الاسماعيلى والافريقى التونسى فى دورى أبطال افريقيا وقيام الجماهير بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه على الحكم حتى الغاء المباراة، مما تسبب فى صدور قرار باستبعاد الدروايش من البطولة بشكل رسمى.
وفى حالة استبعاد استاد الإسماعيلية من جانب الكاف، سيقوم اتحاد الكرة بوضع مجموعتين من البطولة فى الإسكندرية على ملعبىّ الاسكندرية والمكس.
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