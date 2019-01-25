تركي منتقداً حسام حسن: هل نخترع كرة قدم؟ لماذا لم يشرك لاعبين بملايين الدولارت

مصراوي

انتقد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أداء فريقه في مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل (3-3) في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة على ملعب بتروسبورت.

وفي تصريحات لقناة أون سبورت علق تركي آل الشيخ مالك النادي على أداء فريقه قائلاً:"رأيت حماس بلا تكتيك في الملعب، سأناقش حسام حسن، لأنني لم أرَ أي جمل خططية، بل رأيت أخطاءً فنية".

وضم بيراميدز اللاعب كريستيان بينافينتي قبل مباراة الزمالك لكن حسام حسن احتفظ به على مقاعد البدلاء قبل أن يشركه في الشوط الثاني بدلاً من اللاعب مجدي قفشة.

وأضاف تركي آل الشيخ:"هل نخترع كرة قدم؟...