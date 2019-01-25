شاهد.. سحب قرعة كوبا أميركا 2019.. وقطر في "مجموعة الموت"

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سُحبت منذ قليل، قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيل هذا الصيف بمشاركة 12 منتخبا.
وتشارك في البطولة دول اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، مع مشاركة منتخبين ضيفين هذا العالم هما اليابان وقطر.
وأوقعت القرعة البرازيل المضيفة مع كل من بوليفيا وفنزويلا والبيرو في المجموعة الأولى، فيما حلت قطر في "مجموعة الموت" التي تضم الأرجنتين وكولومبيا والبارجواي، في حين تتألف المجموعة الثالثة من
وتتأهل أفضل 8 منتخبات في ترتيب المجموعات إلى الدور الثاني من البطولة، ويغادرها 4 منتخبات من الدور الأول.
وتستضيف البرازيل البطولة القارية ابتداء من 14 يونيو المقبل وحتى 7 يوليو موعد المباراة النهائية على ملعب الماراكانا في ريو دي جانيرو.
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