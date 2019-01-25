تشيلسي يهزم توتنهام ويصعد لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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حقق تشيلسي فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام، في اللقاء أقيم مساء اليوم، على ستاد ستامبفورد بريدج، ضمن نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على جاره اللندني 4-2 بركلات الترجيح على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في إياب الدور نصف النهائي.
وانتهى الوقت الأصلي بفوز تشلسي 2-1 فاحتكم الفريقان إلى ركلاتالترجيح لتحديد المتأهل بعدما كانتوتنهام فاز 1-صفر ذهابا على ملعب ويمبلي.
سجل نجولو كانتي هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية، قبل أن يحرز إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح
ومع بداية الشوط الثاني تمكن توتنهام من إحراز هدف مبكر في الدقيقة 50 من رأسية فيرناندو يورينتي لاعب الفريق، بعد ذلك تماسك لاعبو تشيلسي وحافظو على النتيجة لينتهي الوقت الأصلي للقاء بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.
جدير بالذكر أن توتنهام يغيب عنه كل من، هاري كين وديلي آلي للإصابة، بالإضافة إلى سون هيونج مين للمشاركة مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا.
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