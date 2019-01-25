اونلاين | بث مباشر لمباراة قطر ضد كوريا الجنوبية اليوم الخميس 25-1-2019 في كاس اسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لمباراة قطر ضد كوريا الجنوبية اليوم الخميس 25-1-2019 في كاس اسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقدم منتخب قطر مستوى مميز في كأس آسيا، حيث كان مشواره هو الأصعب بين جميع المنتخبات التي وصلت لدور الـ8 في البطولة حتى الآن، ففي الدور الأول وقع في نفس المجموعة مع المنتخب السعودي القوي والفتي بشبابه ونجح في التغلب عليه، وفي الدور الثاني كان على موعد مع منافس عربي شرس آخر له تاريخ في المسابقة هو العراق ونجح في تخطيه أيضاً، ومع وصول العنابي ربع النهائي وجد نفسه في مواجهة كوريا الجنوبية التي تمتلك عناصر رائعة أبرزها سون هيونج مين نجم توتنهام، يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر.
كوريا الجنوبية واحد من أقوى المنتخبات في قارة آسيا ونجح في عبور منتخب البجرين في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، ويعول الفريق كثيرا على نجمه الأول مين سون نجم توتنهام، كول كورة مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر.
وسيتم نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي ماكس في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة 15:00.
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