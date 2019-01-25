رياضة | كوبا أمريكا 2019 .. الأرجنتين عقدة أزلية عمرها 98 عاما لمنتخب بارجواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبا أمريكا 2019 .. الأرجنتين عقدة أزلية عمرها 98 عاما لمنتخب بارجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة منافسات النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو وحتي 7 يوليو، منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات (كولومبيا - قطر - بارجواي).

تقابل منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي في 39 مباراة سابقة، حقق منتخب التانجو الفوز في 22 مباراة، وخسر في 8 مباريات، وحسم التعادل 9 مباريات بينهما.

سجل منتخب الأرجنتين 73 هدفًا في شباك منتخب كولومبيا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا.

بينما تقابل منتخب الارجنتين مع نظيره القطري مرة وحيدة في مواجهة ودية جمعتهما في 16 نوفمبر لعام 2005، وفاز منتخب التانجو بثلاثة أهداف سجلها (ريكيلمي - ريكاردو كروز - روبرتو أيالا).

ويتفوق منتخب الأرجنتين تاريخيًا على منتخب بارجواي في بطولة كوبا أمريكا، حيث تقابل المنتخبين في 24 مباراة بالبطولة القارية، فاز منتخب التانجو في 19 مباراة وتعادل في 5 مباريات، ولم يخسر المنتخب الأرجنتيني أي مباراة ضد فريق بارجواي منذ بداية مواجهاتهما بالبطولة عام 1921 أي منذ 98 عامًا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين ثاني أكثر منتخبات أمريكا الجنوبية تتويجًا بلقب بطولة كوبا أمريكا، وحصد اللقب 14 مرة طوال تاريخه، بينما يعتبر منتخب أوروجواي الأكثر تتويجًا برصيد 15 لقبًا، بينما حصد منتخب البرازيل اللقب 8 مرات.