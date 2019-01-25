شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الان مباراة ارسنال VS مانشستر يونايتد في كاس الاتحاد الانجليزي بث مباشر والان مع التفاصيل

يستضيف ملعب الإمارات صدام قوي بين مانشستر يونايتد وأرسنال مساء اليوم الجمعة والموافق 25 يناير 2019 وذلك في إطار الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الانجليزي.

ويواصل فريق مانشستر يونايتد سلسة انتصاراتهم الأخيرة بتحقيق فوز جديد في الدوري، على حساب برايتون بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري ليصل رصيده للنقطة 44.

ويقدم أرسنال مستويات طيبة حتى الآن في البريميرليج، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة خلف البلوز صاحب المركز الرابع الذي يمتلك 47 نقطة.

وستنطلق ضربة بداية باراة مانشستر يونايتد وأرسنال في كأس الاتحاد الانجليزي اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - فيل جونز - آشلي يونج

خط الوسط: فريد - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش

أنطوني مارسيال

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

تشكيلة أرسنال المتوقعة:

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: شكودران موستافي - لوران كوشيلني - سوكراتيس باباستاثوبولوس

خط الوسط: سيد كولاشيناتس - ماتيو جيندوزي - جرانيت شاكا - أينسلي ميتلاند

خط الهجوم: أليكس إيوبي - أليكساندر لاكازيت - بيير-إيميريك أوباميانج