بث مباشر مباراة الامارات ضد استراليا في كاس اسيا لحظة بلحظة

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نجح منتخب الإمارات في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الآسيوية بعد تغلبه على نظيره القيرغيزستاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دراماتيكية جمعت بينهم مساء الإثنين على ملعب مدينة زايد الرياضية، وسيدخل المنتخب الإماراتي هذا اللقاء وكله أمل في تحقيق الفوز فيه والوصول للمربع الذهبي من البطولة، يلاشوت مشاهدة مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر.
على الجانب الأخر نجح المنتخب الأسترالي في التأهل بعدما تغلب على نظيره الأوزبكي خارج المنافسة، فبعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، كان لابديل سوى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى الدور المقبل، ونجح الكرويون لحسم اللقاء لصالحهم بنتيجة (2-4)، يذكر أن المنتخب الأسترالي كان قد تأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثانية بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.
وتنقل المباراة في الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات عبر قناة بين سبورتس اتش دي ماكس.
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