بدون تقطيع شاهد البث المباشر لمباراة المصري والمقاولون اليوم الجمعة في الدوري المصري

يخوض فريق المصري البورسعيدي مباراة قوية ضد المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك في المباراة المؤجلة بينهما في الأسبوع العاشر من بطولة الدوري.

وتنطلق ضربة بداية مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق المقاولون العرب حالياً المركز السادس في جدول ترايب فرق مسابقة الدوري المصري برصيد 27 نقطة بعد خوض 19 جولة حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل 3 وخسر 8.

ويتواجد فريق المصري البورسعيدي في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة حيث لعب 17 مباراة فقد فاز في 3 مباريات وتعادل 10 وخسر 4.

وستكون مباراة المصري مع المقاولون في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

ويمكنكم متابعينا الكرام في كل مكان مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في بطولة الدوري عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي.