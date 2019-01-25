انت الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ ص
حسام حسن
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، إقالة حسام حسن، المدير الفني للأخير، وذلك في أعقاب تعادل الفريق أمام الزمالك، مساء الخميس. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اجتماع غدا مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن أحمد حسن والأستاذ سيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد». وقاد حسام حسن، بيراميدز في 11مباراة، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في 5 لقاءات، بينما لم يخسر في أي مباراة خاضها مع الفريق منذ توليه المهمة في شهر أكتوبر الماضي.
وياتي بيراميدز ثانيا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، جمعها من 20 مباراة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 42 نقطة جمعها من 17 لقاء حتى الآن.وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري، كريستيان جروس ونظيره بيراميدز، يقيادة مديره
وياتي بيراميدز ثانيا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، جمعها من 20 مباراة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 42 نقطة جمعها من 17 لقاء حتى الآن.
وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري، كريستيان جروس ونظيره بيراميدز، يقيادة مديره الفني حسام حسن، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لبطولة مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 42 نقطة ويظل في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، وحافظ بيراميدز على المركز الثاني 39 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
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