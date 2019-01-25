الان تتابع الإماراتي محمد عبدالله يدخل تاريخ كأس آسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:
تدخل نظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة في تاريخ كأس آسيا لكرة القدم ليلغي هدفاً سجله مايا يوشيدا قائد اليابان في شباك فيتنام في مباراتهما في دور الثمانية بإستاد آل مكتوم في دبي أمس الخميس.
واحتسب الحكم الإماراتي محمد عبدالله في البداية الهدف الذي سجله يوشيدا مدافع ساوثامبتون بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24، لكن حكم الفيديو، وهو الأسترالي كريستوفر بيث، أبلغ الحكم بوجود لمسة يد ضد لاعب اليابان.
وذهب الحكم لمراجعة الإعادة في شاشة على جانب الملعب، ليقرر بعدها إلغاء الهدف وتستمر النتيجة التعادل بدون أهداف.
وبدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استخدام نظام الفيديو المساعد اعتباراً من دور الثمانية في كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات.
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