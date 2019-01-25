الان تتابع مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر في كأس انجلترا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

اعتبر مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري بأن مواجهة فريقه لمانشستر يونايتد في الدور الرابع من كأس إنكلترا لن تكون سهلة بعد جعل مدرب الأخير النروجي أولي غونار سولسكاير فريقه “أكثر خطورة” منذ توليه الإشراف عليه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر في كأس انجلترا

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في لندن في افتتاح الدور الرابع الجمعة في نهائي مبكر اليوم الجمعة الموافق 25-1-2019.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر في كأس انجلترا

ويحمل الفريق اللندني الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 13 لقبا آخرها الموسم قبل الماضي (2016-2017) بفارق لقب واحد أمام مانشستر يونايتد آخرها موسم 2015-2016 علما بأنه خسر أيضا نهائي العام الماضي أمام تشلسي صفر-1.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر في كأس انجلترا

وتعادل الفريقان 2-2 على ملعب أولد ترافورد في ديسمبر الماضي قبل أيام قليلة من إقالة مورينيو لكن الفريق حقق سبعة انتصارات تواليا منذ أن تولى سولسكاير، مهاجمه السابق، تدريبه بينها ستة انتصارات في الدوري المحلي وواحد في مسابقة الكأس.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر في كأس انجلترا

وأشاد إيمري بمستوى مانشستر يونايتد بإشراف سولسكاير بقوله انه فريق مختلف.اللاعبون هم ذاتهم لكنهم يقدمون عروضا قوية الآن.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر في كأس انجلترا

وتابع : لقد شاهدتم مبارياتهم الأخيرة كل لاعب يملك ثقة أكبر بالنفس ويقدمون عروضا قوية والآن أصبحوا أكثر خطورة وأوضح بالنسبة إلينا الأمر هام لأننا سنخوض اختبارا قويا في هذه المسابقة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر في كأس انجلترا

وتلقى أرسنال ضربة قوية بإصابة ظهيره الأيمن الإسباني هكتور بيليرين في الرباط الصليبي ضد تشلسي السبت الماضي وسيغيب عن الملاعب لمدة أقصاها تسعة أشهر لينضم إلى مصابين آخرين في الفريق ما حدا بإيمري إلى القول “أعتقد بأننا عانينا كثيرا من الإصابات القوية في الأشهر الأخيرة مع أمثال داني ويلبيك وروب هولدينغ والآن بيليرين. لكنها كرة القدم ويتعين علينا أن نتأقلم مع ذلك”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر في كأس انجلترا

موعد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في كأس انجلترا

البطولة: كأس الاتحاد الانجليزي (كأس انجلترا)

المباراة: آرسنال ضد مانشستر يونايتد الدور 4

الملعب: إستاد الإمارات

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق25-1-2019 في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة :

Sport TV 1

BBC One

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 2 FR

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 2 Belgium