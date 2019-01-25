الان تتابع مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقطر بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

يفتح استاد مدينة زايد الرياضية أبوابه لاستضافة مواجهة قوية بين كوريا الجنوبية وقطر اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 19 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقطر بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

وأوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة الصفراء النمور في المجموعة الثالثة رفقة الصين وقيرغيزستان والفلبين ونجحوا في التأهل كمتصدرين للمجموعة بعد الانتصار على الثلاث منتخبات الأخرى وتحقيق العلامة الكاملة، وفي دور الـ16 كان الشمشون على موعد مع مباراةٍ قويةٍ ضد البحرين التي قدمت مباراة رائعة لكنها خسرت بهدفين لهدف.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقطر بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

ويعتبر طريق قطر في كأس آسيا هو الأصعب بين جميع المنتخبات التي وصلت لدور الـ8 في البطولة حتى الآن، ففي الدور الأول وقع في نفس المجموعة مع المنتخب السعودي القوي والفتي بشبابه ونجح في التغلب عليه.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقطر بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

وفي الدور الثاني كان على موعد مع منافس عربي شرس آخر له تاريخ في المسابقة هو العراق ونجح في تخطيه أيضاً، ومع وصول العنابي ربع النهائي وجد نفسه في مواجهة كوريا الجنوبية التي تمتلك عناصر رائعة أبرزها سون هيونج مين نجم توتنهام.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقطر بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

سيفتقد المنتخب القطري لاثنين من أهم عناصره في مباراة ربع نهائي كأس آسيا ضد كوريا الجنوبية هما عبد الكريم حسن وعاصم ماديبو، وذلك بداعي الإيقاف الذي تعرضا له بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية في لقاء دور الـ16 ضد العراق.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقطر بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

سيبدأ المدرب فليكس سانشيز بنفس طريقة اللقاء السابق ضد أسود الرافدين، وسيعود عبد الكريم العلي للتشكيل الأساسي في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الخيار الأول المصاب لهذا المركز، وسيشارك بوضياف خوخي في محور الوسط لتعويض غياب ماديبو.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقطر بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

سيغيب عن كوريا الجنوبية لاعب الوسط كي سونج يونج للإصابة التي ستحرمه من متابعة المشوار في كأس آسيا 2019.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقطر بث مباشر في ربع نهائي كأس آسيا 2019

موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر والقنوات الناقلة

المباراة: كوريا الجنوبية ضد قطر

الملعب: استاد مدينة زايد الرياضية أبوظبي

الموعد: الجمعة 25 يناير 2019،19 جمادى الأولى 1440 هجريًا،17:00 بتوقيت الإمارات.

الحكم: رافشان إيرماتوف

القنوات الناقلة

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