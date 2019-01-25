شكرا لقرائتكم أرسنال ويونايتد في نهائي مبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - (أ ف ب) | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 00:05

اعتبر مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري أن مواجهة فريقه لمانشستر يونايتد في الدور الرابع من كأس إنكلترا لن تكون سهلة بعد جعل مدرب الأخير النروجي أولي غونار سولسكاير فريقه «أكثر خطورة» منذ توليه الإشراف عليه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في لندن في افتتاح الدور الرابع اليوم الجمعة في نهائي مبكر. ويحمل الفريق اللندني الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 13 لقبا آخرها الموسم قبل الماضي (2016-2017)، بفارق لقب واحد أمام مانشستر يونايتد آخرها موسم 2015-2016 علما بأنه خسر أيضا نهائي العام الماضي أمام تشلسي صفر-1.



وتعادل الفريقان 2-2 على ملعب أولد ترافورد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل أيام قليلة من إقالة مورينيو لكن الفريق حقق سبعة انتصارات تواليا منذ أن تولى سولسكاير، مهاجمه السابق، تدريبه بينها ستة انتصارات في الدوري المحلي وواحد في مسابقة الكأس.

وأشاد إيمري بمستوى مانشستر يونايتد بإشراف سولسكاير بقوله: «انه فريق مختلف. اللاعبون هم ذاتهم لكنهم يقدمون عروضا قوية الآن»، وتابع: «شاهدتم مبارياتهم الأخيرة، كل لاعب يملك ثقة أكبر بالنفس ويقدمون عروضا قوية والآن أصبحوا أكثر خطورة».

وأوضح: «بالنسبة إلينا الأمر هام لأننا سنخوض اختبارا قويا في هذه المسابقة». وتلقى أرسنال ضربة قوية بإصابة ظهيره الأيمن الإسباني هكتور بيليرين في الرباط الصليبي ضد تشلسي السبت الماضي وسيغيب عن الملاعب لمدة أقصاها تسعة أشهر لينضم إلى مصابين آخرين في الفريق.