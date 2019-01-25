شكرا لقرائتكم كوريا تهدد طموحات قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ابوظبي - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 00:10

تحاول قطر ضرب عصفورين بحجر واحد في كأس آسيا 2019 لكرة القدم، تخطي ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخها وبناء نواة فريق يمثلها بقوة في مونديال 2022 على أرضها، بيد أن مواجهة كوريا الجنوبية اليوم الجمعة في أبوظبي ستكون أول اختبار حقيقي لها في الإمارات. وقبل كأس آسيا في الإمارات لم تكن مباريات قطر الإعدادية على ذات موجة البطولة القارية، فواجهت منتخبات من خارج آسيا لتفوز على الأكوادور 4-3 وسويسرا 1- صفر وتتعادل مع إيسلندا 2-2.



ويخوض لاعبو قطر كأس آسيا 2019 ومعظمهم يفتقدون لشهرة لاعبي اليابان وإيران وكوريا الجنوبية، لكن فوزهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تشكيلة سويسرية في لوغانو تضم لاعبين يشاركون في دوري أبطال اوروبا على غرار شيردان شاكيري لاعب ليفربول ، منحهم منسوبا عاليا من الثقة، وبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة بعد 2000 و2011 على أرضه. وأصبح الثنائي المعز علي وأكرم عفيف من نجوم البطولة، الأول لتسجيله سبعة أهداف واقترابه من الرقم القياسي للإيراني علي دائي (8)، والثاني المعار من فياريال الإسباني إلى السد لتمريره أربع كرات حاسمة حتى الآن.

وسانشيز الذي بدأ مسيرته في فرق التكوين لدى برشلونة الإسباني قبل انتقاله إلى أكاديمية أسباير القطرية في 2006 ثم تبوئه منصبه الحالي مع المنتخب الأول في 2017، ستكون أمام فريقه محطة أخرى بالغة الأهمية في حزيران (يونيو) المقبل عندما يخوض بطولة كوبا أميركا ببطاقة دعوة، في ارتقاء تدريجي لمستوى المنافسة من أجل الاحتكاك قبل مونديال 2022. في المقابل، تعرضت كوريا الجنوبية لصدمة سلبية في دور الـ16، فبعد تحقيقها ثلاثة انتصارات دون أن تهتز شباكها في الدور الأول، جرتها البحرين إلى وقت ممدد برغم تواجد مهاجمه سون هيونغ مين نجم توتنهام الإنكليزي، وعن الارهاق الذي لحق بفريقه بعد مواجهة البحرين على مدى 120 دقيقة، قال سون: «الموضوع نفسي. إذا أعتقدت بأنك مرهق تصبح مرهقا. في ثلاثة أيام يمكنني استرجاع طاقتي»، وتابع اللاعب الذي ساهم بفوز بلاده على ألمانيا في مونديال روسيا الأخير حيث ودعت كوريا من دور المجموعات: «الأمر مماثل عندما ألعب في توتنهام. علي أن استرجع طاقتي بسرعة».