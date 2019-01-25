شكرا لقرائتكم إيران تتخطى الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 00:57

بثلاث هفوات دفاعية، فازت إيران على الصين (3-صفر) أمس الخميس في أبوظبي، وبلغت نصف نهائي كأس آسيا 2019 في كرة القدم للمرة الأولى منذ 2004.



وسجل لإيران، حاملة اللقب 3 مرات بين 1968 و1972، مهدي طارمي (18) وسردار أزمون (31) وكريم أنصاري فرد (90+1)، لتلاقي في نصف النهائي اليابان حاملة اللقب أربع مرات (رقم قياسي)، الفائزة على فيتنام (1-صفر) أمس أيضاً في دبي.

وحسمت إيران المواجهة في شوطها الأول بعد هديتين من الدفاع الصيني، الذي عجز عن مواصلة المشوار في بطولة بلغ فيها النهائي مرتين في 1984 و2004، فيما ستتذوق إيران طعم المربع الأخير للمرة الأولى بعد 2004 عندما خسرت أمام الصين تحديداً بركلات الترجيح، من دون أن تهزم أو تتلقى أي هدف في خمس مباريات، فعادلت رقماً قياسياً لكوريا الجنوبية.