شكرا لقرائتكم اليابان تتجاوز فيتنام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 01:06

تأهلت اليابان إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 لكرة القدم بعد فوزها الصعب على فيتنام (1-صفر) أمس الخميس في دبي، حيث اعتمدت تقنية المساعدة بالفيديو الحكم (في ايه آر) للمرة الأولى في تاريخ البطولة وحسمت ركلة جزاء للفائز.



وسجل الشاب ريتسو دوان هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ليضع اليابان في نصف النهائي بمواجهة إيران.

وشهدت المباراة تطبيق تقنية الفيديو التي أقرها الاتحاد الآسيوي أول مرة في كأس آسيا بدءاً من ربع النهائي، وقد لجأ الحكم الإماراتي محمد عبدالله إليها مرتين، الأولى لإلغاء هدف سجله قائد اليابان مايا يوشيدا (24)، والثانية باحتساب ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز.

وقال يوشيدا: «هذه هي تقنية (في ايه آر) مرة تكون إلى جانبك وأخرى ضدك».