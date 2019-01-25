موناكو يوقف مدربه هنري

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محمد عثمان - الرياض - موناكو - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 01:15

أعلن نادي موناكو وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الموسم الماضي أمس (الخميس) إيقاف مدربه، مهاجمه الدولي السابق تييري هنري بعد 3 أشهر ونصف الشهر على تعيينه، وعهد بمسؤولية تدريب الفريق لمساعده فرانك باسي «بانتظار اتخاذ قرار نهائي».



ويحتل موناكو، بطل 2017 الذي كان عيَّن هنري في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم المقال من منصبه، المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري، ومني بخسارتين مذلتين على أرضه في مباراتيه الأخيرتين أمام ستراسبورغ (1-5) في الدوري، ومتز من الدرجة الثانية (1-3) في الدور الرابع لمسابقة كأس فرنسا. ويحتل موناكو، بطل 2017 الذي كان عيَّن هنري في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم المقال من منصبه، المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري، ومني بخسارتين مذلتين على أرضه في مباراتيه الأخيرتين أمام ستراسبورغ (1-5) في الدوري، ومتز من الدرجة الثانية (1-3) في الدور الرابع لمسابقة كأس فرنسا. وباءت المهمة الأولى لـ «تيتي» وهو لقب هنري، في مسيرته التدريبية بفشل كبير. وسيغيّر موناكو مدربه للمرة الثانية هذا الموسم، وهو الذي كان تعاقد مع بطل مونديال 1998 حتى عام 2021. وسيتولى باسي، الذي تم التعاقد معه في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ليكون مساعداً لهنري، المهمة.



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