الإمارات وأستراليا في صراع مثير

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محمد عثمان - الرياض - ابوظبي - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 09:15

تتبارز الإمارات المضيفة مع أستراليا حاملة اللقب على مقعد في نصف نهائي كأس آسيا 2019 اليوم (الجمعة) في مدينة العين، من دون تقديم المنتخبين حتى الآن مستويات مرضية لطموحات جماهيرها.



في العادة، يعتبر عامل الأرض سيفا ذا حدين، فإما أن يحفز صاحب الضيافة على تقديم الأفضل والمضي قدما وباستحقاق في البطولة، وإما أن يشكل ضغطا على اللاعبين، الأمر الذي يفضي إلى مضاعفة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فيخرجون من الباب الضيق.

ولا يعكس تصريح المدير الفني، الايطالي البيرتو زاكيروني، واقع حال فريقه إذ كشف قبل مباراة دور الـ16 أمام قرغيزستان (3-2 بعد التمديد) بأن «الهدف من تعاقدي مع منتخب الإمارات وحضوري إلى هنا هو الفوز بهذه البطولة. أستطيع رؤية ذلك في عيون اللاعبين. لديهم الرغبة نفسها التي أحملها لإسعاد الجماهير».

ورغم الأداء العادي لـ «الأبيض» من مباراة إلى أخرى، ما زال زاكيروني الذي سبق له تذوق طعم الفوز باللقب القاري عام 2011 مع اليابان، يردد: «سأحاول تصحيح الأخطاء ومواصلة تطوير المنتخب مباراة تلو الأخرى، حتى نصل إلى هدفنا الختامي. نفتقد أحيانا السرعة في الأداء والتحول من الدفاع إلى الهجوم، وهذا ما عملت على تصحيحه في الفترة الماضية».

في المقابل، لم تكن أستراليا مقنعة بقيادة المدرب غراهام أرنولد الذي عين بعيد مشاركة الفريق في كأس العالم 2018 في روسيا وخروجه من الدور الأول، والذي سيستمر في المنصب حتى مونديال 2022 في قطر.

وبدأت أستراليا البطولة بخسارة مفاجئة أمام الأردن بهدف قبل الفوز على فلسطين 3- صفر وسوريا بصعوبة 3-2، لتشغل المركز الثاني في مجموعتها. واحتاجت إلى ركلات الترجيح في دور الـ16 لتخطي عقبة أوزبكستان 4-2 بعد التعادل سلبا في مباراة متوازنة لم تظهر فيها أفضليته.

ويفكر أرنولد (55 عاما) في تغيير طريقة لعبه أمام الإمارات: «يمكنني أن أغير الطريقة بغية الاعتماد على مهاجمين اثنين في مركز 9، وربما نعتمد على 4 لاعبين في خط الوسط. الأمر الجيد أننا لن نضطر إلى السفر. نحن هنا في العين وهم (منتخب الإمارات) عليهم السفر لمواجهتنا. لاعبونا جاهزون وقادرون على التعافي سريعا».