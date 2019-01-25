شكرا لقرائتكم حلم البطولة الأولي يراود الإمارات أمام أستراليا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى منتخب الإمارات لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم الحصول على بطولة كأس اسيا للمرة الاولى فى التاريخ عندما يواجه أستراليا في السادسة مساء اليوم بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وحجز منتخب الامارات مقعده في الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزاً صعباً على قيرغيزستان بنتيجة 3 – 2 بعد اللجوء إلى الوقت الاضافي.

أما منتخب أستراليا فصعد للدور ربع النهائي بعدما نجح في تحقيق الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ 16 بعدما انتهى الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

ويمتلك منتخب الإمارات مجموعة من اللاعبين القادرين على تسجيل وصناعة الأهداف، مثل على مبخوت المهاجم المتميز للفريق، وأحمد خليل الذى سجل 51 هدفاً دولياً لمنتخب بلاده، وكذلك المخضرم إسماعيل مطر.

فى حين يتطلع منتخب أستراليا لمواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب وكان منتخب أستراليا توج بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية التى أقيمت قبل 4 سنوات، بعدما تغلب فى المباراة النهائية على كوريا الجنوبية.