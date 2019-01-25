المصرى يستضيف المقاولون العرب في ستاد الجيش بالسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره المقاولون العرب على ستاد السويس فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام .
وكان المصرى قد تعادل مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق فى أخر ظهور له بمسابقة الدوري العام فيما تعادل ذئاب الجبل مع النجوم بهدفين لكل فريق .
ويحتل المصرى المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل المقاولون العرب الخامس برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 3 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 22 هدف .
وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث للتخلص من مراكز مؤخرة جدول الدوري فيما يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون للعودة لمسار النتائج الجيدة لاقتحام المربع الذهبى .
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