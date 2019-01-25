شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملابس تسلم اتحاد الكرة التصميم الجديد لقميص المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت الشركة الألمانية الجديدة الراعية لقميص منتخب مصر التصميم النهائى لقميص الفراعنة الذى سيظهر به المنتخب بداية من معسكر مارس المقبل الذى يشهد مباراتى المنتخب أمام النيجر فى الجولةالأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019 ثم ودية نيجيريا يوم 26 مارس، مرورا ببطولة أمم افريقيا وحتى نهاية العام الجارى، على أن يتم تغيير التصميم فى العام الجديد وفقا للعقد.

وعرضت الشركة الراعية لقميص المنتخب على اتحاد الكرة أكثر من تصميم للقميص خلال الأيام الماضية، قبل الاتفاق على أحدهم ليظهر به الفراعنة بداية من مارس المقبل.. وتعاقد اتحاد الكرة مع شركة ملابس جديدة مؤخرا لمدة 4 سنوات حتى مونديال 2022، بعدما رفضت الشركة السابقة التجديد بعد انتهاء العقد بنهاية عام 2018.