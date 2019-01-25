شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يغادر القاهرة الاثنين لبدء التجربة السعودية للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير مؤمن زكريا صانع العاب الأهلى المعار لأحد السعودى، إلى مكة يوم الاثنين المقبل، وذلك لبدء مشواره مع الفريق بعد انتقاله اليه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 150 الف دولار.

ووافق لاسارتي على رحيل مؤمن زكريا من الناحية الفنية، إلا أن جهاز الكرة رفض عرض أحد السعودى المبدئي الذى وصلت قيمته لـ100 الف دولار، قبل أن يتم الموافقة بعد رفع إدارة أحد عرضه للحصول على خدمات الجناح الدولي لـ200 الف دولار.

وأصر مؤمن زكريا على الرحيل خلال الفترة الجارية، فى ظل رفضه التجميد على دكة البدلاء الحمراء، وتجاهل الجهاز الفنى لقيده أفريقيا، ليطلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب قبل العودة من جديد للفريق الأحمر.

يذكر أن مؤمن زكريا سبق وأنتقل لنادي أهلي جدة السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة وعاد للأهلي الصيف الماضي قبل أن يُقرر الأحمر إعارته مرة أخرى للدوري السعودي في يناير الجاري لكن هذه المرة عبر بوابة نادي أُحد.