مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والمصري والأمم الآسيوية

أسامة حافظ تقام اليوم الجمعة مباريات بالدوري الممتاز وكأس آسيا ودوريات أوروبا وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

المصري البورسعيدي مع المقاولون العرب 5:00 مساء كأس الأمم الآسيوية 2019

كوريا الجنوبية مع قطر 3:00 عصرا

الإمارات مع أستراليا 6:00 مساء الدوري الألماني الدرجة الأولى

هيرتا برلين مع شالكه 9:30 مساء الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

مارسيليا مع ليل 9:45 مساء

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