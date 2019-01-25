تتويج نور الشربيني بلقب بطولة الأبطال بنيويورك للاسكواش

ينشر موقع صدى البلد الإخباري فيديو لتتويج اللاعبة المصرية نور الشربيني بلقب بطولة الأبطال بنيويورك للاسكواش للمرة الثالثة في تاريخها والثانية على التوالي.
وقد توجت اللاعبة المصرية نور الشربيني بلقب بطولة الأبطال بنيويورك للاسكواش للمرة الثالثة في تاريخها والثانية على التوالي لتصبح أول لاعبة في التاريخ تفوز بهذا اللقب ٣ مرات بعد الفوز على زميلتها رنيم الوليلي ٣-٠.
واللقب التي حصلت عليه "الشربيني" هو الرابع في تاريخ مصر.
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