رياضة | مدرب الزمالك الأسبق: اللاعبون يخوضون مباريات الدوري بحماسة وغيرة لم تحدث منذ فترة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك الأسبق: اللاعبون يخوضون مباريات الدوري بحماسة وغيرة لم تحدث منذ فترة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق يحيى المدير الفني السابق لسموحة بأن الأهلي سيواجه منافسة شرسة للمنافسة على الدوري من الزمالك وبراميدز.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مباراة الزمالك وبراميدز كانت ذات طابع أوروبي والمنافسة الجميلة بينهما سر خروج المباراة بهذا الشكل".

وأضاف :"الأهلي قدم مباراة جيدة أمام المقاصة وأجايي قدم طاقة إيجابية ورمضان صبحي صفقة رابحة للأهلي في يناير".

وتابع :"الأهلي سيواجه منافسة شرسة من كل من الزمالك وبراميدز".

وأردف قائلا :"لاعبو الزمالك يؤدون بروح وغيرة على اسم النادي وهذا لم يحدث منذ فترة".

وواصل : " فرجاني ساسي لم يسجل هدف فقط وإنما قدم آداء أكثر من رائع".

وعن علاقته بالأندية التي يشرف على قيادتها: " تحدث في أحسن العائلات ولست مجبرا على تسجيل الأهداف دومًا ولكن شرط بناء فريق وتقديم نتائج طيبة وهذا ما حدث مع بتروجيت".

وأضاف :"من الممكن أن يكون هناك ثقة زائدة بيني وبين سموحة وهذا سبب عدم وضعي الشروط الجزائية في تعاقدي مع الأندية التي أدربها لأن علاقتي محترمة معهم".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : " لازمني سوء التوفيق مع سموحة وأتمنى لهم التوفيق".