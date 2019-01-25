رياضة | قرار ناري من إيسكو عن مستقبله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار ناري من إيسكو عن مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية بأن إيسكو نجم فريق ريال مدريد بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الريال، إلا أنه متمسك بالبقاء في صفوف المرينجي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "أس" الاسبانية أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري لا يعتمد على إيسكو، ولا يعطيه حتى الفرصة ليعود لمستواه السابق، وبالرغم من ذلك، وإهتمام كبرى أندية أوروبا مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان بضمه، إلا أن أولوية اللاعب هي الاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن إيسكو سيكون أبًا للمرة الثانية، ويريد أن يستقر في مدريد مع المرينجي، ولكن كل هذا قد ينهار بسبب علاقته السيئة مع المدرب الحالي سانتياجو سولاري الذي لم يعطيه الفرصة للعودة إلى مستواه المعروف.

وفي حالة استمرار سانتياجو سولاري كمدرب لفريق ريال مدريد، فإن إيسكو سيضطر إلى الرحيل عن الريال في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي الإنجليزي يبدو بأنه الفريق الأنسب لإيسكو، خاصةً وأن الإسباني بيب جوارديولا مدرب السكاي بلوز يرغب في التعاقد معه، وذكرت تقارير أن السيتي سيعرض 86 مليون يورو لضم اللاعب.