رياضة | دي يونج يكشف السبب الحقيقي وراء تفضيله اللعب لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يكشف السبب الحقيقي وراء تفضيله اللعب لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهولندي فرينكي دي يونج نجم آياكس عن سر تفضيله الانتقال لبرشلونة بداية من الصيف المقبل، كما كشف عن مفاوضات باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي معه.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "باريس كان خيارا رائعا بالنسبة لي، لقد أبهرني، كناد ومدرب وفريق، كانت لدي الفرصة للعب أكثر في الدوري الفرنسي، والتطور هناك لكن برشلونة كان دائما فريق أحلامي، كما أن الليجا تمتلك جودة أكبر".

وأضاف: "ذهبت إلى مانشستر سيتي وباريس وتحدثت مع بيب جوارديولا مدرب الأول، وتوماس توخيل المدير الفني للفريق الفرنسي، خياري لم يكن قرارا ضد الناديين لكني أفضل برشلونة، إسبانيا مميزة وفرنسا أيضا لكنك لن يكون لديك الرغبة في اللعب لمدة 10 سنوات هناك".

وعن المنافسة مع بوسكيتس، قال دي يونج: "بوسكيتس هو أفضل لاعب وسط في العالم وسيلعب لعدة سنوات أخرى ولن تكون هناك أي غيرة بيننا، النادي يرى أنني ألعب في 3 مراكز مختلفة في خط الوسط، سأذهب إلى برشلونة للمشاركة أساسيا، لن أقول أكثر من ذلك".

وتابع: "كانت لدي بعض الشكوك، برشلونة يمتلك العديد من لاعبي خط الوسط لذلك سيكون علي العمل كثيرا من أجل الحصول على مكان أساسي في التشكيلة لكن النادي أعطاني الشعور الذي احتاجه، لا يوجد ضمانات لكن فرصي إيجابية".

وأردف قائلاً : "لقد كان اللعب بجانب ليونيل ميسي من الأمور التي فكرت فيها قبل اتخاذ القرار لكن في اللحظة الحالية لا يوجد لدي أي شيء لأقوله عن ذلك، لم ألعب سابقا معه، الجميع يعلم أنه هو الأفضل لكن السبب الرئيسي للانتقال إلى هنا هو برشلونة".

وعن إمكانية ارتداء الرقم 10، علق دي يونج قائلاً : "لم أحدد الرقم الذي سأرتديه بعد لكن نعم أريد اللعب بالقميص رقم 10 لكن هناك شخص آخر يرتديه في الكامب نو، هو ميسي".

واختتم دي يونج تصريحاته قائلا: "إذا عملت بجهد وتعلمت اللغة لن ألوم نفسي، إذا لم أنجح سأحاول في مكان آخر، لا زلت شابا بعمر 21 عاما وأتطور، إذا سارت الأمور بشكل جيد سأكون أفضل".