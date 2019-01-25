رياضة | اسم جديد "مطروح" لخلافة سولاري في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اسم جديد "مطروح" لخلافة سولاري في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رشح الألماني بيرند شوستر المدير الفني لريال مدريد السابق يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لقيادة الفريق الموسم المقبل.
وقال شوستر في تصريحات لبرنامج الترانزستور : "يواخيم لوف مدرب عظيم وهو الوحيد الذي تمكن من تطبيق طريقة إسبانيا مع المنتخب الألماني لأنه يحبها، أعتقد أنه مرشح جيد لريال مدريد".
واختتم شوستر تصريحاته قائلا :" لن أكون متفاجئ في حالة توقيع ريال مدريد مع يواخيم لوف لأنه مدرب جيد للغاية وفرصة ريال مدريد ستكون عظيمة بالنسبة له".
يذكر أن لوف ارتبط في يونيو الماضي بتدريب ريال مدريد إلا أن الإدارة استقرت على التعاقد مع لوبيتيجي.
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