شكرا لقرائتكم فتوح يجدد طلب الرحيل .. عايز أمشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، طلبه من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق بالموافقة على رحيله قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير الحالى بعد استبعاده من المواجهة الأخيرة أمام بيراميدز فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع بالدورى الممتاز، فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على عبد الله جمعة بشكل أساسى فى هذا المركز مع وضع بهاء مجدى بديلاً لجمعة ما يجعل فرصة فتوح فى المشاركة صعبة لذلك يرغب فى الرحيل معارا للمشاركة بشكل أساسى مع فريق آخر.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الزمالك، فقد "صدم" جروس، فتوح، بأنه غاضبا منه منذ ابتعاده عن مباراة الانتاج الحربى فى الأسبوع الرابع عشر بالدورى الممتاز بداعى الإصابة فى الركبة ثم شارك بعد ذلك مع المنتخب الأولمبى فى الودية الثانية أمام منتخب تونس التى أقيمت فى شهر نوفمبر الماضى ، فيما أوضح اللاعب لمدربه حقيقة تمرده.

وأكد إنه شارك كبديلاً فى تلك الودية لمدة 10 دقائق فى نهاية اللقاء بعد التعافى من الإصابة ولم يتمرد على الفريق الأبيض بدليل التزامه فى تدريبات الفريق بعد تلك المباراة ولم يفتعل أى أزمة رغم إنه لم يشارك مع الأبيض بعدها سوى بديلاً فى مباراة الإياب بدور الـ 32 أمام القطن التشادى فى الكونفدرالية ..وكان اللاعب قد شارك فى 7 مباريات بالدورى قبل مباراة الإنتاج التى تحدث عنها جروس قبل أن يختفى نهائيا من حسابات المشاركة بشكل أساسى أو كبديل مع الفريق بالدورى حيث تم استبعاده مؤخرا عن لقاء بيراميدز.

كما أوضح المصدر ذاته إن ظهير الزمالك تلقى اتصالات مجددة من مسئولى سموحة وبتروجت من أجل ضمه من الفريق الأبيض على سبيل الإعارة خلال الفترة الجارية إلا إن الأزمة تكمن فى عدم موافقة جروس حتى الآن حيث طالبه المدرب بمواصلة الاجتهاد فى التدريبات من أجل العودة لحسابات المشاركة خلال الفترة المقبلة.