شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف بيراميدز ويستعد لجورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص جهاز الزمالك، لغلق ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس وانتهت بالتعادل 3/3، خلال الساعات المقبلة من أجل التركيز في مواجهة المقاصة خاصة أن الفريق سيكون لديه ارتباطات متتالية بعد تلك الموقعة سواء بمواجهة جورماهيا الكينى، يوم 3 من شهر فبراير المقبل، في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية ثم مباريات الدوري وباقي مباريات المجموعة بالكونفدرالية أمام نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولى.

وأوضح جهاز الزمالك للاعبيه إن فرصة المشاركة متاحة للجميع خاصة من يتمسك بها من خلال تألقه في الملعب وذلك عقب استبعاد الثنائي محمود حمدي الونش وأيمن حفني عن لقاء بيراميدز رغم جاهزيتهما.















































































































































































































































































