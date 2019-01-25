شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبان محترفان فى إيطاليا وإسبانيا ينضمان لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، الثنائي كريم البهيدي المحترف في إيطاليا، وعمرو بسيوني المحترف في إسبانيا، لمعسكر الفراعنة في يناير الجاري.

وينضم الثنائي لمعسكر منتخب مصر بداية من الأحد المقبل للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفراعنة.

واختار ربيع ياسين 30 لاعبا لدخول المعسكر هم : محمد صابر ومحمد هيثم المغربي وحمزة علاء عبدالله والعربي بدر مختار ومحمد أشرف فتحي (الأهلي) وعبدالرحمن العشري وعبد الله عادل عزت وزياد محمد كمال والسعيد يحى السيد وحسام محمد حسين وأحمد مسعد كامل (إنبي) وأحمد عيد محمد وحسام أشرف ومحمد محمود عوض (الزمالك) ومحمود عباس (بتروجت) ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وأحمد هاني عنتر (طلائع الجيش) وايهاب حسن العايدي (المصري) وفارس محمد السيد (سموحة) وحسام حسن علي (عزل المحلة) وحسام ياسين ومحمد أيمن (بترول أسيوط) ومحمود صابر عبد المحسن (نجوم المستقبل) ونادي حسن (الأوليمبي) وإبراهيم عادل علي (بيراميدز) ومحمود جمال عبد الباري (وادي دجلة) ومحمد مصطفى "حيدا" (سيراميكا كليوباترا) وزياد محمد طلبة وسالم محمد (المقاولون).