شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: لدينا 3 خيارات دولية جاهزة لتدريب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الإعلان عن المدرب الجديد لفريق بيراميدز اليوم الجمعة. وقال المستشار تركى آل الشيخ ، "النهاردة المساء إن شالله بعد انتهاء الاجتماع.. مدرب كبير ودولي ودرب أندية ومنتخبات.. لدينا ٣ خيارات جاهزة وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه". وكان لقاء الزمالك وبيراميدز انتهى بالتعادل الإيجابى 3_ 3 فى مسابقة الدورى العام، وبعدها تم الإعلان عن رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن من الفريق.



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