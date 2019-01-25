الأهلي يرفض الراحة بعد مواجهة المقاصة ويبدأ الاستعداد لوادي دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلي اليوم، الجمعة الاستعداد لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الاثنين القادم في إطار منافسات الدوري. وفضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي استمرار التدريبات اليوم عقب مواجهة مصر المقاصة أمس في الدوري الممتاز ببرج العرب نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة دجلة الاثنين القادم. وكان الأهلي قد فاز علي المقاصة بثلاثية نظيفة، أمس الخميس، في المباراة المؤجلة من الاسبوع الحادي عشر من بطولة الدورى.

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