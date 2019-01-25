رسميًا.. الأهلي يواجه الزمالك 30 مارس في برج العرب دون جمهور

عبدالحكيم أبوعلم

تلقى النادى الأهلى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بأن مباراة القمة بين الفريق الأحمر والأبيض المؤجلة من المرحلة الـــ17 للدورى سوف تقام باستاد الجيش المصرى ببرج العرب 30 مارس دون جمهور.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا مبكرا قبلها بـــ48 ساعة فى الإسكندرية لزيادة معدلات التركيز لدى لاعبيه قبل تلك المواجهة المهمة التى قد تكون حاسمة فى مشوار مسابقة الدوري.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس،...