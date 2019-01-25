تصريحات اليوم.. تركي ينتقد حسام حسن.. ووعد الشحات لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

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تركي منتقداً حسام حسن: هل نخترع كرة قدم؟

انتقد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أداء فريقه في مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل (3-3) في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة على ملعب بتروسبورت.

البدري يدعم استمرار حسام حسن.. ويؤكد: نبحث دعم مركز الظهير الأيسر

دعم حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن الاستقرار ضروري للفريق خلال الفترة المقبلة.

إبراهيم حسن: الزمالك كان "مرعوب".. ورقص فرحاً بالتعادل مع بيراميدز

وصف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز منافسه الزمالك في مباراة الفريقين التي انتهت (3-3) في الدوري المصري بـ"المرعوب" خوفاً من عمل حسام حسن على حد تعبير توأمه.

عن لقاء الزمالك وبيراميدز.. ساويرس:"أحلى ماتش في الدوري"

أبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس استمتاعه بالمباراة التي جمعت فريقي الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس.

حسام حسن يرد على "سباب جماهير الزمالك"

علق حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، على مباراة فريقه أمام الزمالك التي أقيمت مساء الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة بالدوري، وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

مدرب بيراميدز: ما حدث لإيقاف هجمة كينو لا يناسب فريق كبير كالزمالك

صرح طارق سليمان المدرب العام لنادي بيراميدز أن الفريق أصبح مكتمل بعد التعاقد مع العناصر الجديدة التي انضمت للفريق، مشيرًا إلى أن إلقاء كرة من خارج الملعب لمنع هجمة للفريق شيء لا يجب أن يصدر من فريق بحجم الزمالك.

بعد الثلاثية أمام المقاصة.. رمضان صبحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وجه رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، رسالة لجماهير ناديه عقب الفوز على المقاصة بثلاثة أهداف دون رد.

حمدي فتحي يكشف رسالة لاسارتي قبل مباراته الأولى بقميص الأهلي

كشف حمدي فتحي لاعب الأهلي الجديد، رسالة المدير الفني مارتن لاسارتي له قبل مواجهة المقاصة، الأولى له بقميص الفريق الأحمر.

حسين الشحات يعد جماهير الأهلي بتحقيق الدوري وإفريقيا

أكد حسين الشحات لاعب الأهلي على ثقته في الفوز ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، بعد تجاوز مصر للمقاصة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 للبطولة.