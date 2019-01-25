ريال مدريد يفوز بـ"رباعية" أمام جيرونا في كأس ملك إسبانيا

كريم بنزيما تمكن ريال مدريد، من الفوز على ضيفه جيرونا بأربعة أهداف لهدفين في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. سجل جيرونا هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة عبر الهندوراسي أنطوني لوزانو، ليرد ريال مدريد بهدفين عن طريق لوكاس فاسكيز وسيرخيو راموسمن ضربة جزاء في الدقيقتين 18و42. بهدفين عن طريق لوكاس فاسكيز وسيرخيو راموسمن ضربة جزاء في الدقيقتين 18و42. ومع حلول الدقيقة 67 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لجيرونا نفذها أليخاندرو جرانيل في المرمى مسجلًا التعادل. وجاءت الدقيقة 77 ليسجل راموس الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الرابع في الدقيقة 80. وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي ريال مدريد الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 4-2 أو بفارق هدف في لقاء الإياب.

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