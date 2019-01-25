تركي آل شيخ يقيل حسام حسن من تدريب "بيراميدز"

تركي آل شيخ

انتقد تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز، أداء فريقه أمام نظيره الزمالك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأكد آل شيخ في تصريحات لقناة

"أون سبورت"، أن الأداء الفني لفريقه أمام الزمالك غير جيد وأنه سيعقد جلسة مع حسام حسن المدير الفني للفريق لتوضيحأسباب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وأضاف آل شيخ أن بيراميدز يمتلك لاعبين على مستوي عال، لكن الفريق يسير بشكل غير مطمئن.

واختتم مالك نادي بيراميدز أنه سيعقد جلسة مع حسام البدري للاستقرار على الإداراة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.