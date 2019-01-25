رياضة | كارثة تهدد ريال مدريد وتزلزل استقراره.. تعرف على السبب

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فجر عدد من لاعبي ريال مدريد الاسباني مفاجأة من العيار الثقيل، بعد إعلان نيتهم الرحيل عن الفريق الملكي في الفترة المقبلة في حال استمرار المدرب الحالي سانتياجو سولاري في منصبه كمدير فني للفريق.

وشددت وسائل إعلام اسبانية الخميس على أن غرفة ملابس الريال بدأت ترغب في تغيير المدرب وعلى رأس الراغبين ايسكو بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء وخروجه من حسابات سولاري.

وبجانب ايسكو , لا يريد البرازيلي مارسيلو استمرار سولاري في منصبه بعدما جعله بديلا و فضل الدفع بريجيلون بدلا من هفي الفترة الماضية مع إمكانية وصول جونيور فيربو من ريال بيتيس و هو ما قد يجعله خارج الريال بنسبة اكبر.

و في وضعية مشابهة ينضم كاسيميرو وماركوس يورينتي للحلف الغاضب في مدريد ضد سولاري حيث لا ينال سولاري اعجابهما.

وفي نفس السياق يريد لوكا مودريتش ورافائيل فاران رحيل سولاري عن الفريق علما بأن الكرواتي يملك اتفاقا مع انتر ميلان ولو استمر سولاري في منصبه سيذهب فورا للكالتشيو في حين يملك الفرنسي فاران عدة عروض من البريميرليج و لو لم يقال الأرجنتيني من منصبه سيودع كل هؤلاء النجوم الميرينجي بأسرع وقت ممكن.