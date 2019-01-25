رياضة | مدرب تشيلسي يُطلق تصريحا ناريا حول البلجيكي "هازارد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تشيلسي يُطلق تصريحا ناريا حول البلجيكي "هازارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي تصريحًا ناريًا حول مهاجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد.

وقال "ساري" في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن المهاجم إيدين هازارد لاعب حاسم، لكن يتعين عليه تطوير مهاراته القيادية في النادي الإنجليزي، مؤكدًا أنه لا يمتلك مقومات القائد مثل سيزار أزبيليكويتا وديفيد لويز.

وأضاف "ساري": "هازارد لاعب يمتاز بالمهارات والقدرات الفردية أكثر من القيادية. يستطيع ان يحسم نتيجة أي مباراة في دقيقتين وأحيانا في دقيقة واحدة".

وواصل مدرب البلوز قائلًا: "هازارد ليس قائدا في الوقت الراهن. إنه لاعب عظيم. واحد من أفضل اللاعبين في العالم ، أعتقد أنه يتعين عليه بذل المزيد، إمكاناته أعلى من الأداء.. يتعين عليه أن يثق أكثر في نفسه ويهتم بها".

وارتبط اسم هازارد، 28 بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.