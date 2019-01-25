رياضة | مواعيد مباريات منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الأرجنتين ضد منتخب كولومبيا يوم 15 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019. وجاءت موعد مباريات المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا كالتالي :- • 15 يونيو | الأرجنتين VS كولومبيا. • 19 يونيو | الأرجنتين VS البارجواي. • 23 يونيو | الأرجنتين VS قطر. وتستضيف البرازيل فعاليات تلك البطولة من يوم 14 يونيو وحتي يوم 7 يوليو القادم، وتعد هذه هي النسخة ال49 من منافسات في تاريخ البطولة. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" قرعة كوبا أمريكا 2019. المجموعة الأولى :- 1- البرازيل. 2- بوليفيا. 3- فنزويلا. 4- بيرو. المجموعة الثانية :- 1- الأرجنتين. 2- كولومبيا. 3- باراجواي. 4- قطر. المجموعة الثالثة :- 1- الأوروجواي. 2- الاكوادور. 3- اليابان. 4- تشيلي. ويشارك في هذه النسخة من بطولة كوبا أمريكا منتخبي قطر واليابان، والذين يشاركان بدعوة من اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم.

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