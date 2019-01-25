رياضة | ضربة البداية.. موعد مباراة البرازيل ضد بوليفيا في بطولة كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة البداية.. موعد مباراة البرازيل ضد بوليفيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب البرازيل ضد منتخب بوليفيا يوم 14 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وتجمع المباراة الافتتاحية في بطولة كوبا أمريكا بين البرازيل وبوليفيا، حيث تجمع المجموعة الأولي بجانب تلك المنتخبين، منتخبي بيرو وفنزويلا.

وتستضيف البرازيل فعاليات تلك البطولة من يوم 14 يونيو وحتي يوم 7 يوليو القادم، وتعد هذه هي النسخة ال49 من منافسات في تاريخ البطولة.

ويشارك في هذه النسخة من بطولة كوبا أمريكا منتخبي قطر واليابان، والذين يشاركان بدعوة من اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم.

وأجريت قرعة كوبا أمريكا 2019 في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وتعد هذه هي النسخة الـ 46 في تاريخ البطولة.

وتبدأ منافسات بطولة كوبا أمريكا من يوم 14 يونيو المقبل وحتى 7 يوليو القادم، وتستضيف البرازيل فعاليات هذه النسخة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" قرعة كوبا أمريكا 2019.

المجموعة الأولى :-

1- البرازيل.

2- بوليفيا.

3- فنزويلا.

4- بيرو.

المجموعة الثانية :-

1- الأرجنتين.

2- كولومبيا.

3- باراجواي.

4- قطر.

المجموعة الثالثة :-

1- الأوروجواي.

2- الاكوادور.

3- اليابان.

4- تشيلي.

ويشارك في هذه النسخة من بطولة كوبا أمريكا منتخبي قطر واليابان، والذين يشاركان بدعوة من اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم.