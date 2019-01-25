رياضة | مؤمن زكريا: لن ألعب في مصر إلا للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا: لن ألعب في مصر إلا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مؤمن زكريا نجم الأهلي المعار لصفوف فريق أحد السعودي أنه لن يلعب في مصر إلا للنادي الأهلي فقط. وقال "زكريا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " طلبت الرحيل عن الأهلي بعد تجاهلي وعدم مشاركتي في المباريات خلال الفترة الماضية". وأضاف: " اخترت الرحيل لصفوف فريق أحد السعودي وأتمني التوفيق في تلك الخطوة". وأتم: " لن ألعب في مصر إلا للأهلي وقادر على النجاح والتألق في تجربتي مع أحد والعودة مرة أخري للمشاركة مع الأهلي".

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