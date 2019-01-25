رياضة | طارق يحيى: الأهلي أكبر مستفيد من تعادل الزمالك وبراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى: الأهلي أكبر مستفيد من تعادل الزمالك وبراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع طارق يحيى المدير الفني السابق لسموحة تتويج الزمالك بالدوري وأكد أنه يحتاج لتدعيم في مركز المساك. وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الأهلي أكبر مستفيد من تعادل الزمالك وبراميدز". وأضاف :"استغناء الأندية عن أجهزتها الفنية خلال الموسم آفة لأنه يجب أن تعطيهم الفرصة حتى نهاية الموسم". وتابع :"لست مع قرار رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن براميدز". واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : " الزمالك يحتاج لمساك مع محمود علاء واتوقع تتويجه بالدوري هذا الموسم".

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