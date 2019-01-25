رياضة | مدرب الأهلي: تألق "أجايي" بمثابة التعاقد مع صفقة مميزة.. ولم أتابع الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: تألق "أجايي" بمثابة التعاقد مع صفقة مميزة.. ولم أتابع الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدرب العام للأهلي بأن هدفهم من المباريات المؤجلة هو حصد نقاط المباراة الثلاث. وقال يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " الثلاث نقاط هدفنا من المؤجلات ومن الصدف الجميلة أن من سجل الأهداف من الصفقات الجديدة وحمدي فتحي بداية مبشرة وعودة اجايي بمثابة صفقة مؤثرة في يناير". وأضاف :"سعد سمير كان متواجداً معنا والجهاز الفني فضل عدم إشراكه". وتابع :"من المتوقع انضمام هشام محمد وجيرالدو للتشكيل عقب شفائهم من الإصابة ونستطيع تطبيق نظام المداورة بسبب ضغط مباريات الدوري ودوري أبطال أفريقيا". وأردف قائلا :"لا توجد أي مشكلة بيني وبين مؤمن زكريا لأني أكبر من الدخول في مشاكل مع اللاعبين". واستطرد قائلا :"لاسارتي شاد جميع تسجيلات اللاعبين وبناء على ذلك يتم اختيارهم". واختتم يوسف تصريحاته قائلاً: " لم نتمكن من مشاهدة مباراة الزمالك وبراميدز وما سمعته أنها كانت مباراة جميلة".

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