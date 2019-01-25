مؤمن زكريا يوجه رسالة لرئيس القلعة الحمراء

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تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ ص

مؤمن زكريا

روى مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المعار لفريق أحد السعودي، كواليس لقائه الأول مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر في التدريبات، كاشفا أن الأخير أخرجه من التقسيمة، وعندما ذهب لسؤاله عن السبب أجابه: «أنت مين يابني أنا ماعرفش». وأكد مؤمن، خلال حواره بحلقة الخميس من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة «ON sport»، أنه إذا عاد للنادي الأهلي عقب فترة إعارته لنادي أحد السعودي بنهاية الموسم الحالي، ووجد نفس الأشخاص الذين لا يرغبون في وجوده بالفريق سيستمر مع الفريق لأنه يعشق التحدي ولديه يقين بقدرته على إثبات ذاته.

وأشار إلى أنه ذهب للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، وسأله عن سبب عدم مشاركته في المباريات بعد أن كان لاعبا أساسيا، لكنه لم يحصل على فرصة، حتى بعد أزمة إيقاف المغربي وليد ازارو، وغيابه عن إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لم يفكر ألمدرب في ضمه للقائمة بدلا منه.وتابع: «والله العظيم